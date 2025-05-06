Компания «ФОРЭНЕРГО» приняла участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

В Узбекистане прошла юбилейная V Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». В мероприятии приняли участие представители компаний из 35 стран мира, в том числе России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Китая, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии. «ИННОПРОМ. Центральная Азия» стал важной площадкой на евразийском пространстве для демонстрации передовых технологий и установления деловых контактов.

Российская экспозиция включила в себя продукцию флагманов промышленности с передовыми проектами в области машиностроения, металлургии, энергетики, IT, технологий для городов и легкой промышленности. Кроме того, 17 регионов Российской Федерации приняли участие с коллективными стендами, что стало самым масштабным региональным участием за всю историю Выставки.

Компания «ФОРЭНЕРГО» традиционно участвует в «ИННОПРОМ» на стенде Минпромторга России и стенде Челябинской области. На выставке в Ташкенте холдинг представил:

линейные подвесные стеклянные изоляторы с увеличенной длиной пути утечки, повышающие электрическую прочность гирлянд изоляторов без увеличения её строительной высоты;

стеклополимерные изоляторы, сочетающие надёжность стеклянных подвесных изоляторов и высокую гидрофобность при загрязнениях полимерных изоляторов;

полимерные изоляторы повышенной надёжности для ВЛ;

ограничители перенапряжений передовой конструкции с улучшенной взрывобезопасностью;

новое поколение широкополосных пневматических гасителей вибрации повышенной эффективности для проводов ВЛ.

В рамках работы «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представители «ФОРЭНЕРГО» провели ряд переговоров с потенциальными партнерами и заключили соглашения о поставке комплектующих для строительства воздушных линий электропередачи.

В настоящее время наш холдинг поставляет продукцию в 35 стран мира, включая Турцию. До конца года планируется расширить географию поставок за счёт Индии, СА, ОАЭ, Афганистана и других стран.