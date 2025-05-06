«Россети Кубань» подготовили к летним пиковым нагрузкам подстанцию «Веселая» в Адыгее

В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики выполнили ремонт подстанции 35 кВ «Веселая» в Гиагинском районе Республики Адыгея. Энергообъект обеспечивает электричеством социальные и агропромышленные объекты 10 районных сельских поселений с общим количеством жителей порядка трех тысяч человек.

Специалисты выполнили ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования: трансформаторов, выключателей, разъединителей, распределительных устройств, провели противопожарные мероприятия, обновили диспетчерские наименования.

Всего в рамках ремонтной программы с начала текущего года специалисты Адыгейских электрических сетей отремонтировали 20 высоковольтных подстанций. Выполненные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения жителей региона в период летних пиковых нагрузок.

Адыгейский филиал обеспечивает подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея. В зоне ответственности филиала 60 подстанций 35-110 кВ.