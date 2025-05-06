В Ростовской области стартует масштабная реконструкция трассы М-4 «Дон»

Дан старт реализации масштабного проекта реконструкции автодороги М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км в Ростовской области. Этот участок проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, города Каменск-Шахтинский и города Шахты Ростовской области. В ходе реконструкции строителям предстоит расширить более 90 км дороги М-4 «Дон» до шести полос, что позволит обеспечить комфортное и безопасное скоростное движение по этому участку трассы.



Помимо расширения проезжей части в рамках реконструкции будет выполнен целый ряд мероприятий на искусственных сооружениях. Так, работы пройдут на 11 транспортных развязках, три из которых будут построены с нуля для ликвидации пересечений с другими дорогами в одном уровне. Также предстоит реконструировать 16 существующих мостовых сооружений и построить еще четыре.



Проектом реконструкции предусмотрено наружное освещение участка, барьерное и сетчатое ограждения, шумозащитные экраны там, где дорога проходит в границах населенных пунктов. Кроме того, трасса будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).



Федеральная трасса М-4 «Дон» является основным маршрутом на Черноморское и Азовское побережье, связью Центральной России с южными регионами. Эта дорога пользуется большой востребованностью у автомобилистов, особенно во время летних отпусков.



Проектные нагрузки, под которые рассчитывался этот участок, не отвечают фактическим условиям эксплуатации и ежегодному росту грузопотока по М-4 «Дон». Благодаря проведению реконструкции через Ростовскую область пройдет шестиполосная скоростная автомобильная дорога, спроектированная под современные нагрузки, без светофоров и перекрёстков, что значительно повысит безопасность движения и пропускную способность трассы.