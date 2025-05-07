Калининская АЭС выработала с начала эксплуатации свыше 800 млрд киловатт-часов электроэнергии

Включение в сеть первого энергоблока атомной станции состоялось в День Победы.

9 мая 1984 года энергоблок №1 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 был включен в сеть. За 41 год атомная станция выработала более 800 млрд кВт*ч экологически чистой электроэнергии. Этот объем сопоставим с потребностью крупного мегаполиса с населением порядка 13 миллионов человек в течение 18 лет.

Сегодня Калининская атомная станция является крупнейшим энергетическим объектом в Объединенной энергосистеме Центра. В состав АЭС входят четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт каждый. Включение в сеть второго, третьего и четвертого энергоблоков состоялось в 1986 г., 2004 г., 2011 г. соответственно.

Атомная станция выдает электроэнергию в энергосистемы Тверской, Владимирской, Вологодской и Ленинградской областей, Москвы и Московской области, является важным звеном межсистемного перетока электроэнергии из энергоизбыточных районов в энергодефицитные.

«В прошлом году Калининская АЭС выработала 12% от всего объема электричества, произведенного на АЭС АО «Концерн Росэнергоатом». В энергобалансе Тверской области доля атомной станции составляет 79%», - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.