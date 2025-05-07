Началась резка металла для атомного ледокола «Сталинград»

7 мая в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) началась резка металла для универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе корпорации.



Новый ледокол станет седьмым по счету судном проекта 22220, которое будет построено на предприятии для ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом".



По данным ОСК, закладка судна запланирована на ноябрь 2025 года, спуск на воду – на 2028 год, передача заказчику – на декабрь 2030 года.



Новому российскому атомному ледоколу проекта 22220 присвоено имя "Сталинград" в честь героической обороны города Сталинграда во время Великой Отечественной войны, добавляют в корпорации.



Универсальный атомный ледокол проекта 22220 – справка



Разработчик проекта – ЦКБ "Айсберг"

Длина – 173,3 м

Ширина – 34 м

Мощность на винтах – 60 МВт

Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м

Минимальная рабочая осадка – 9,03 м

Водоизмещение – 33,54 тыс. т

Назначенный срок службы – 40 лет

Экипаж – 54 чел.