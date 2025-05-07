Потребление электроэнергии в минувший отопительный сезон в ОЭС Юга увеличилось на 3,4 процента

В ОДУ Юга состоялось совещание с техническими руководителями субъектов электроэнергетики операционной зоны филиала АО «СО ЕЭС», на котором обсуждались итоги совместной работы в отопительный сезон 2024/2025 года, а также вопросы подготовки к периоду экстремально высоких температур 2025 года и предстоящему отопительному сезону.

Открывая совещание заместитель генерального директора ОДУ Юга Константин Тисленко отметил, что в течении всего минувшего осенне-зимнего периода, в том числе в условиях высокого уровня потребления мощности на фоне холодной погоды в феврале 2025 года, ОЭС Юга функционировала стабильно.

В минувший ОЗП потребление электроэнергии в энергообъединении увеличилось на 3,4 % по сравнению с прошлым периодом. Значительный вклад в рост показателя внесли энергосистемы Республики Ингушетия (+22,7 %), Республики Дагестан и Чеченской Республики (+8,1 %), Республики Крым и города Севастополя (+7,7 %), Кабардино-Балкарской Республики (+7,5 %).

На фоне холодной погоды в феврале 2025 года были превышены исторические максимумы потребления электрической мощности как отдельными энергосистемами, так и по операционной зоне в целом. Новый исторический максимум потребления мощности в ОЭС Юга 22 212 МВт достигнут 26 февраля 2025 года. Новый рекорд на 1 262 МВт выше показателя, пройденного ОЭС Юга в ОЗП 2023/2024 годов и на 1086 МВт выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в ПЭВТ 2024 года. Рекордные значения потребления электрической мощности были обновлены в энергосистемах Республики Дагестан – 1 783 МВт (+168 МВт), Республики Ингушетия – 246 МВт (+36 МВт), Ставропольского края – 1 990 МВт (+129 МВт), Республики Крым и города Севастополя – 1 792 МВт (+129 МВт).

Показатели приточности Сулакского каскада в отопительный сезон оказались на 7 % выше прошлогодних значений. Константин Тисленко отметил, что применение технологии СМЗУ (система мониторинга запасов устойчивости) для расчета максимально допустимых перетоков мощности (МДП) с целью эффективного использования пропускной способности сети, обеспечило оптимальные условия для накопления гидроресурсов на гидроэлектростанциях Сулакского каскада к началу отопительного сезона и позволило выполнить плановую сработку запасов к его окончанию.

С начала 2024 года в результате реализации проектов строительства и реконструкции оборудования генерирующих объектов в ОЭС Юга введено 774,5 МВт новых мощностей. Среди наиболее значимых проектов – ввод 561,682 МВт мощностей Ударной ТЭС. В течение года построен и реконструирован ряд важных электросетевых объектов напряжением 110–500 кВ, что позволяет ликвидировать «узкие места» с низкой пропускной способностью.

Заместитель директора по развитию технологий диспетчерского управления Вадим Крячко представил информацию о планируемых в 2025 году в ОЭС Юга вводах генерирующего и электросетевого оборудования. Он сообщил, что планируется ввод первой очереди Новолакской ВЭС (155 МВт), Зодиак СЭС (99,9 МВт), Ногайской СЭС и Лаганской СЭС (по 60 МВт), Черекской МГЭС (23,4 МВт), Курчалоевской СЭС (25 МВт) и Новоалексеевской ВЭС (18,7 МВт). На 2025 год запланирован ввод в работу новых электросетевых объектов, обеспечивающих технологическое присоединение потребителей – подстанции (ПС) 330 кВ Тихая с заходами линии электропередачи (ВЛ) 330 кВ, ПС 220 кВ Новошахтинская, ПС 220 кВ Донбиотех, ПС 220 кВ Зверево с заходами ВЛ 220 кВ. Также намечена реконструкция ПС 220 кВ Печная с увеличением трансформаторной мощности. Вадим Крячко отдельно отметил, что для соблюдения параметров электроэнергетического режима и устойчивого прохождении энергосистемой предстоящего периода экстремально высоких температур большое значение имеет завершение реконструкции и ввод в работу ПС 500 кВ Ростовская и ПС 330 кВ Армавир.

В ходе совещания особое внимание было уделено мероприятиям, обеспечивающим успешное прохождение ОЭС Юга периода экстремально высоких температур 2025 года и включенным в утвержденный Федеральным штабом в начале марта План подготовки к ПЭВТ.

Завершая совещание, заместитель генерального директора ОДУ Юга Константин Тисленко поблагодарил участников рабочей встречи за конструктивное взаимодействие и выработку совместных решений для обеспечения стабильной работы энергообъединения.