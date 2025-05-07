Причиной блэкаута на Пиренеях могла стать сверхвыработка ВИЭ при дефиците манёвренной генерации

Избыток выработки ВЭС и СЭС, а также недостаток традиционной генерации для регулирования энергосистемы могли стать основной причиной блэкаута, затронувшего Испанию, Португалию и юг Франции 28 апреля, пишет Naked Science со ссылкой на доктора Гийермо Санчеса Леона из Института фундаментальной физики и математики Университета Саламанки.

Вскоре после полудня 28 апреля, между 12:30 и 12:45 местного времени, из испанской энергосистемы пропали почти 9 ГВт солнечной и 2,5 ГВт атомной генерации. К 13:00 СЭС потеряли уже почти 13 ГВт (от пика в 12.30, когда суммарная мощность в энергосистеме составляла 32 ГВт), а АЭС – 3,3 ГВт (резкое сокращение генерации в энергосистеме показано на графике).

Г-н Санчес считает, что вероятнее всего, причиной этой разбалансировки энергосистемы и отключения электростанций стал скачок выработки вверх:

«Произошло резкое наращивание ветровой генерации, что в сочетании с солнечной вызвало избыток генерации в сети. К тому же Франция прекратила импортировать электричество из Испании, усугубив дисбаланс предложения и потребления».

Проблему избытка полуденной генерации на фоне усиления ветра в теории можно было решить, отключив ВЭС и СЭС. Но в Испании, в отличие, например, от Великобритании, власти не компенсируют полную стоимость энергии, не поступившей в сеть из-за технических ограничений, покрывая выплатой не более 15% упущенных доходов. Поэтому, стараясь минимизировать недовольство владельцев ВИЭ-генерации, констатирует Гийермо Санчес, «АЭС, работавшие на половине своей обычной мощности, получили сигнал перегрузки в сети и, согласно протоколу, отсоединились от неё». Основная часть реакторов была заглушена погружением контрольных стержней.

После вывода из сети АЭС быстрые и короткие колебания частоты стало трудно компенсировать инерцией турбин традиционной генерации, которых в энергосистеме почти не осталось. Экспортировать избытки электроэнергии во Францию тоже не получалось, как и направить их на ГАЭС, водохранилища которых на фоне высокой выработки предыдущих дней также были заполнены.

В этот момент, предполагает г-н Санчес, программное обеспечение, которое должно было регулировать колебания частоты в сети, не справилось, поскольку оно не было адаптировано к ситуациям, когда в сети почти нет станций с «инерцией» турбин и заблокирован экспорт. В результате разбалансировки системы после 12:30 началось её фактически каскадное обрушение с массовым отключением потребителей.

При этом блэкаут был вполне предсказуем. В апреле два атомных реактора АЭС «Альмарас» (2 ГВт) вывели из активной работы, поскольку избыток солнечной и ветровой генерации создавал низкие и даже отрицательные цены на электроэнергию. Бывший глава Red Eléctrica de España («Энергосеть Испании») Жорди Севилья ещё в январе 2025 года прямо предупреждал: «Закрытие АЭС может поставить снабжение электроэнергией под угрозу». Апрель принёс удлинившийся день и сильные ветра, что опустило оптовые цены на электроэнергию, усугубил ситуацию вывод атомных мощностей, отмечает Naked Science.

Всю последнюю неделю перед 28 апреля испанская энергосистема балансировала на грани отключений по тем же причинам, что и в день большого блэкаута. Так, 22 апреля из-за резкого локального повышения частоты тока (избыток постоянного тока от СЭС и ВЭС) отключилась часть подстанций на железной дороге и десяток поездов встали прямо в пути. В тот же день по той же причине частично остановил работу НПЗ в Картахене.

Источник: Naked Science, Переток