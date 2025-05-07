Завод энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» начал поставку мощности на оптовом рынке электроэнергии

Завод по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех подтвердил статус объекта, работающего на основе использования возобновляемых источников энергии, завершил процедуру аттестации генерирующего оборудования и начал поставку мощности на оптовом рынке электроэнергии.

С момента ввода в эксплуатацию завод выработал почти 70 млн кВт*ч, утилизировав 150 тыс. тонн коммунальных отходов, не пригодных для вторичной переработки.

Ежедневно на заводе энергоутилизации перерабатывается порядка 2 тысяч тонн отходов. Это отходы, прошедшие предварительную промышленную сортировку, непригодные для вторичного использования, которые раньше отправлялись на полигоны.

С мая 2025 года завод по энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» включен в реестр квалифицированных генерирующих объектов. Это право было получено после прохождения ряда обязательных процедур и соответствующих подтверждений, таких как аттестация генерирующего оборудования и квалификация завода как объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии.

Завод по энергоутилизации отходов запущен в декабре 2024 года в подмосковном Воскресенске. Проект реализован при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Технологическими партнерами выступили швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, а также крупнейшие российские производители, такие как Росатом, Уральский турбинный завода и др.

В основе работы «зеленой» электростанции лежат современные технологии энергоутилизации, применяемые на 2500 аналогичных предприятиях по всему миру. Ежегодно завод способен утилизировать 700 тысяч тонн отходов, непригодных для вторичной переработки, вырабатывая порядка 500 млн кВт*ч электрической энергии.

Завод оснащен многоступенчатой системой очистки дымовых газов. Проекты заводов по энергоутилизации отходов успешно прошли 11 российских и 2 независимые международные экспертизы. Все заключения подтвердили экологическую безопасность объектов.

Компания «РТ-Инвест» строит еще три завода по энергетической утилизации на территории Московской области: в Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах, а также еще один завод в Республике Татарстан. Суммарно пять «зеленых» электростанций позволят производить более 2,2 млрд кВт*ч энергии в год.