СПЕЦКАБЕЛЬ представил в Узбекистане кабель для аэродромов и космических аппаратов

Завод «Спецкабель» расширяет присутствие на международной арене. Одним из примеров экспансии стало участие предприятия в крупнейшем международном форуме «Иннопром. Центральная Азия», который проходил с 28 по 30 апреля в Узбекистане. На выставке «Спецкабель» в рамках экспозиции, организованной Министерством промышленности и торговли, демонстрировал инновации в области кабельно-проводниковой продукции.

Показывали кабель для бортовых систем космических летательных аппаратов. Этот кабель отличается уникальными характеристиками, такими как малый вес и диаметр, что важно для космических аппаратов, где каждый грамм на счету. Продукция является самой тонкой и легкой в своем классе, реализующей передовую технологию SpaceWire. Кабель демонстрирует поразительные эксплуатационные характеристики, включая температурный диапазон от -198 до +200 градусов Цельсия. Эти свойства открывают невероятные возможности для применения в самых экстремальных условиях космического пространства, где необходимы надежность и устойчивость к температурным перепадам.

На выставке представлен и коаксиальный радиочастотный фазостабильный кабель повышенной теплостойкости РК 50-2-42-C. Этот кабель способен выдерживать экстремальные температуры в диапазоне от -60 до +165 градусов Цельсия и благодаря этому востребован в отраслях, где требуется стабильность работы оборудования в условиях температурных колебаний. Кабель РК 50-2-42-C также используется в радиочастотных системах связи, где необходимо поддерживать высокое качество передачи сигналов.

Посетителям особо запомнился малогабаритный оптический кабель. Этот уникальный продукт привлек внимание не только крошечным диаметром, 0,6 мм, но и удивительной легкостью – весит менее полкилограмма на один километр. Ключевой аспект, который обеспечивает прочность кабеля, – арамидная оплетка. Благодаря этому материалу, известному устойчивостью к механическим повреждениям и высоким температурам, кабель используется в системах управления современными летательными аппаратами.

На выставке представлена еще одна выдающаяся разработка компании – комбинированный герметизированный кабель, предназначенный для использования в аэродромах. Это многофункциональное решение способно одновременно передавать различные типы сигналов, что делает его универсальным инструментом для подключения слаботочных систем, расположенных вдоль взлетно-посадочной полосы. Уникальная герметизация кабеля позволяет ему работать в любых погодных условиях, что важно для обеспечения надежной работы аэродромной инфраструктуры.

Завод «Спецкабель» продолжает развиваться и внедрять новые технологии. Участие в международных форумах и выставках, таких как «Иннопром. Центральная Азия», помогает не только продвигать продукцию на международной арене, но и укреплять имидж российского производства, что важно в условиях глобальной конкуренции.