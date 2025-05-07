Возведение опор искусственных сооружений в рамках IV этапа строительства обхода Адлера с восточной и западной сторон завершено на 60%

Самые высокие из них уже возвышаются над Кудепстинским виадуком трассы А-147 в микрорайоне Кудепста и над путепроводом А-149 вблизи села Высокое. До конца текущего года государственная компания «Автодор» планирует закончить все опоры искусственных сооружений и 50% пролётных строений IV этапа.

Практически на 70% выполнено возведение фундаментов и опор путепровода через трассу А-149 в селе Высокое, на 52% готовы опоры мостового перехода через реку Кудепсту и трассу А-147.

В Кудепсте под одной из опор мостовикам пришлось бурить сваи и сооружать ростверк прямо в каменной толще аргиллита - твердой горной породе. Работы, однако, выполняются строго по графику.

Под эстакадой на заезде к санаторию «Кудепста» будет пять опор. Их сооружение уже начато: готовы четыре сваи из пяти, в мае сооружение всех свай под эти опоры будет закончено.

Также в мае запланировано начать монтаж первого пролёта будущей разворотной петли над путепроводом на 5-м километре скоростного направления федеральной трассы А-149 Адлер - Красная Поляна. Из 12 одностоечных опор искусственного сооружения на сегодня готово уже пять. Разворотный путепровод будет выполнен из железобетона и иметь одностороннее направление движения для доступа на обход Адлера и старое направление А-149 автомобилистов, двигающихся по А-149 из Адлера. В эти дни работы по сооружению оставшихся опор разворотной петли, некоторые из которых располагаются в русле реки Мзымта, активно продолжаются.

На улице Ивановской сооружение свай, выполненных с использованием стеклопластиковой арматуры, сквозь которые в скором времени прорежется тоннелехпроходческий комплекс, закончено. Ниже по склону строители завершили обратное переопирание на постоянные опоры секций реконструируемого путепровода старого направления трассы А-149. Выполняются подготовительные работы по устройству слоев дорожной одежды на всей конструкции путепровода, включая съезды. Работы планируется начать в мае и завершить к началу курортного сезона.