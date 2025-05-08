13-й элемент Победы. Новая онлайн-экспозиция музея кабельной отрасли к 9 мая

В музее кабельной отрасли открылась новая онлайн-экспозиция "13-й элемент Победы", посвященная событиям ВОВ и вкладу алюминиевой отрасли и кабельной промышленности в общую Победу. Экспозиция открылась при поддержке Алюминиевой Ассоциации и RusCable.Ru. В ее основе — материалы, подготовленные для фотовыставки, которая открылась в Лианозовском парке Москвы, материалы спецвыпуска Алюминиевого Вестника и архивные документы из фонда ГОСКАТАЛОГА и специального проекта Национальной электронной библиоткеки, а так же специальные материалы и дополнения из архива RusCable.Ru и музея кабельной отрасли. Новая онлайн-экспозиция — это не просто набор экпонатов, а большая история в цифрах, фактах, предметах и судьбах людей и предприйтия алюминиевой и кабельной отрасли. За предметами и документами эпохи раскрывается неоценимый вклад промышленности в Победу.

"13-й элемент Победы" продолжает проект "Кабель Победы" на страницах RusCable.Ru и даже в эфире радио Kabel.FM. Мы продолжаем собирать тематические публикации кабельной промышленности военных лет, а в период празднования Дня Победы в эфире Kabel.FM каждый час звучат сводки с фронта — записи радивыступлений Юрия Левитана. Онлайн-музей был создан при поддержке Ассоцации "Электрокабель".

Оффлайн выставку можно посестить в парке «Лианозовский» . Организаторами выставки стали Департамент культуры города Москвы, АНО Парки Москвы, Парк «Лианозовский» и Алюминиевая Ассоциация при поддержке участников Ассоциации: АМР, КУМЗ, ГК «Москабельмет», BRO. Экспозиция продлится до 31 мая.

Для многих кабельщиков День Победы и 9 мая — это еще и большие личные истории семей. Каждый метр кабеля приближал Победу. В публикациях на RusCable.Ru в социальных сетях и на форуме мы собираем истории тех, кто своими руками создавал эту Победу. Не важно - на фронте или за производственной линии, кабельщики знают, что они помогают этому миру.

Портал RusCable.Ru поздравляет Вас с Днем Победы и приглашают посетить онлайн-экспозицию музея кабельной отрасли. Пусть войны закончатся и наступит мир. С праздником!

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Узнайте больше о том, как кабель помогал защищать Родину и приближал победу в спецпроекте "Кабель победы".