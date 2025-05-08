Робот, работающий по принципу перистальтики дождевых червей, прокладывает подземные кабельные линии электропередач более быстрым, дешёвым и умным способом
Плюс
13 часов назад
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Робототехника XXI века переживает настоящую революцию. Новые разработки являются частью глобального тренда биомимикрии, вдохновляемого решениями природы для создания инновационных технологий.
На создание самоходного роботизированного рукава, предназначенного для прокладки подземных линий электропередачи, команду исследователей из Университета Кейс Вестерн Резерв (Case Western...
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