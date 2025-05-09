Кабель жизни. История подвига кабельщиков из Ленинграда

«Мало было проложить и смонтировать кабель через Ладожское озеро, главное, чтобы он бесперебойно передавал электрическую энергию из Волхова в Ленинград. Защищать Родину теперь нужно не только с автоматом в руках на передовой, но и техникой в тылу — если, конечно, тылом можно назвать блокадный Ленинград», — писал в дневниках Никодим Туманов.

После войны все сотрудники "Северного кабельного завода" были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а "кабель жизни" перенесли под Невский проспект, где он верой и правдой служил еще много лет. Сейчас посмотреть его образец можно в Музее блокады Ленинграда — как напоминание о том, каким трудом досталась Ленинграду "энергетическая свобода".

Во время войны кабельщики с завода "Севкабель" совершили практически невозможное. Они смогли реализовать проект, который получил название "Кабель жизни". Почему это настоящий повиг и какие тяжелейшие потери и испытания пришлось преодлеть кабельщикам Ленинграда читайте в историческом материале RusCable.Ru.

Статья публикуется в рамках специального проекта RusCable.Ru "Кабель Победы" . Мы продолжаем собирать тематические публикации кабельной промышленности военных лет, а в период празднования Дня Победы в эфире Kabel.FM каждый час звучат сводки с фронта — записи радивыступлений Юрия Левитана. В рамках проекта запущено и две онлайн-экспозции в музее кабельной промышленности, который был создан при поддержке Ассоцации "Электрокабель".

Узнайте больше о том, как кабель помогал защищать Родину и приближал победу в спецпроекте "Кабель победы"