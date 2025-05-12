Минэкономразвития РФ профинансирует строительство Улан-Удэнской ТЭЦ 2

В Министерстве экономического развития РФ состоялась встреча, посвященная финансированию строительства Улан-Удэнской ТЭЦ 2. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».

12 мая в Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялась встреча Константина Люльчева Председателя Совета Директоров ПАО «ТГК-14» и Заместителя Министра экономического развития Михаила Каминского.

Участники встречи обсудили предоставление кредитных средств по программе «Фабрика проектного финансирования» для строительства Улан - Удэнской ТЭЦ 2 в рамках проекта КОМ НГО, ход реализации работ, а также инвестиционные проекты компании. В частности, МЭР поддерживает возможность предоставления финансирования по программе «Фабрики» для энергетических проектов, реализуемых на базе отечественных технологий.

Кроме того, участие в заседании приняли Дмитрий Шведов, Директор Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурых реформ, Александр Романов, член Совета Директоров ПАО «ТГК-14», Евгений Николаев, Генеральный директор АО «ДУК», а также Наталья Кубаева со стороны «ТеДо», финансового консультанта проекта.