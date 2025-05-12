Мобильное приложение для управление зарядной сессией электромобиля EKF Charge доступно для скачивания

Мобильное приложение EKF Charge для управления зарядной сессией электромобилей доступно для скачивания в App Store и Google Play. Решение предназначено как для бизнеса, так и для частного использования и обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление зарядными сессиями.

В EKF Charge реализован функционал для частного, персонального и публичного использования зарядных станций.

Частное использование предполагает индивидуальное пользование зарядной станцией и ее установку в частном доме или на парковке жилого комплекса. Если в семье несколько электромобилей, в EKF Charge можно создать виртуальный гараж. Эта функция поможет управлять зарядкой автопарка с помощью удобного интерфейса, добавляя и настраивая параметры транспортных средств.

Персональное использование предполагает доступ к зарядной станции ограниченного круга лиц, а публичное – всех, кто пользуется приложением. При таких вариантах использования с помощью приложения пользователи могут выбрать и забронировать зарядную станцию, управлять процессом зарядки и производить оплату. Для анализа статистики зарядки электромобиля достаточно зайти в историю сессий в личном кабинете, где хранится вся необходимая информация.

Приложение также предоставляет возможность начинать и останавливать зарядную сессию, отслеживать ее параметры: мощность зарядки, стоимость и длительность.

EKF Charge – это простой и эффективный способ контроля за зарядкой электромобиля. Приложение является частью комплексного решения для создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта EKF Impulse, которое включает в себя аппаратную часть, программное обеспечение и сервисное обслуживание.

Компактные зарядные станции Impulse предназначены для зарядки одного электромобиля любого производителя. Они подходят как для коммерческого, так и для личного использования, включая установку в подземных паркингах, крытых парковках и на открытом воздухе.

Для эффективного использования мощности на объекте разработано коробочное решение – шкаф динамической балансировки мощности. Он позволяет вычислять и распределять свободную мощность для зарядной инфраструктуры в режиме реального времени, что эффективно решает проблему нехватки мощности в часы пикового потребления.

Владельцы зарядной инфраструктуры могут мониторить статус станций онлайн, управлять тарифами и отслеживать аналитику с помощью веб-клиента.

Все программные решения реализованы на российском облачном сервисе, что гарантирует надежную защиту данных и стабильную работу сервисов.