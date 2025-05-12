Россия к 2050 году введет 26 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики

В России до 2050 года будет введено 26 ГВт новых ГЭС, ГАЭС, ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС), 50 ГВт новых ТЭС и 30 ГВт новых АЭС. Таким образом, установленная мощность электростанций достигнет 330 ГВт. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"В результате долгосрочных мер развития энергетического комплекса к 2050 г. установленная мощность электростанций достигнет 330 ГВт (+78 ГВт к 2023 г.), будет введено 26 ГВт новых ГЭС, ГАЭС, ВЭС и СЭС (+50% к 2023 г.) и 50 ГВт новых тепловых электростанций. Будет построено 30 ГВт новых атомных электростанций (+29% к 2023 г.), доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии увеличится до 25%", - сказал он.

Новак отметил, что на рынке также появится линейка новых продуктов - энергоблоки средней и малой мощностей, технологии замкнутого ядерного цикла. России удастся сохранить мировое лидерство в атомных энерготехнологиях.