ВЭБ.РФ открыл финансирование проекту строительства завода серийного производства высокоскоростных поездов для ВСМ «Москва – Санкт-Петербург»

Первые средства в размере порядка 7 млрд рублей направлены на финансирование договора генерального подряда.

Ранее наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил условия участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта в объеме до 33,915 млрд рублей на срок до 14,5 лет.

Запуск производства высокоскоростных поездов планируется в 2027 году, начало серийного выпуска – в 2028 году. Проект реализуется АО «Уральские Локомотивы». Бюджет проекта составляет около 43 млрд рублей. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма «Кластерная инвестиционная платформа».

В рамках проекта создания ВСМ «Москва-Санкт-Петербург» ВЭБ.РФ также обеспечивает исполнение договоров поставки подвижного состава – размер предоставленных ВЭБ.РФ гарантий составляет порядка 52 млрд рублей.

Комплекс по производству высокоскоростных электропоездов общей площадью 60 тыс. кв. м. строится на площадке завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Максимальная скорость электропоезда – 400 км/ч, по планам пассажирские перевозки должны будут стартовать весной 2028 года. Время в пути между Москвой и Петербургом может составить порядка 2 часов 15 минут. Проект предусматривает поставку 43 высокоскоростных поездов.