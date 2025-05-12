В Митине появится новый технопарк в рамках масштабного инвестиционного проекта

Для строительства промтехнопарка город предоставил земельный участок площадью 0,98 гектара по льготной ставке один рубль в год.

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в районе Митино началось строительство технопарка, где разместят предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании. Реализация проекта позволит создать около 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город активно привлекает инвесторов в промышленный сектор экономики и помогает создавать новую производственную инфраструктуру опережающими темпами. Новый промышленный технопарк в Митине будет представлять собой многофункциональный центр, где организуют все условия для развития предприятий легкой промышленности и научно-производственных компаний. Его площадь составит около 12 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта появится около 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест», — рассказал Максим Ликсутов.

Для строительства промтехнопарка в рамках МаИП город предоставил земельный участок площадью 0,98 гектара по льготной ставке один рубль в год.

«Новые объекты промышленной инфраструктуры, которые появляются в столице, позволяют не только размещать современные высокотехнологичные производства, но и обеспечивать москвичей полноценной городской инфраструктурой. Промышленный технопарк на улице Барышихе станет новой точкой притяжения для жителей района Митино. Внутри здания организуют шоурум, коворкинги, кафетерий и другие сервисы, доступные не только сотрудникам, но и горожанам», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Производственный комплекс будет находиться под контролем Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) на протяжении всего периода строительства.

По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, после того как застройщик направил извещение о начале строительно-монтажных работ, инспекторы Мосгосстройнадзора составили индивидуальную программу проверок объекта. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия материалов и конструкций требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям.

Всего благодаря масштабным инвестиционным проектам на северо-западе столицы появятся три новых предприятия, которые обеспечат рабочими местами более 250 горожан.

В пресс-службе столичного Департамента городского имущества сообщили, что еще два производства на территории Северо-Западного административного округа появятся в районах Митино и Покровское-Стрешнево. Для их строительства город предоставил участки общей площадью более 3,3 гектара по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Такая мера поддержки действует в столице с марта 2022 года по решению Мэра Москвы. Площадь предприятий составит 28 тысяч квадратных метров, они будут изготавливать упаковку и архитектурный бетон.

Сегодня в столице одобрены или реализуются около 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч рабочих мест.