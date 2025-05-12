В Московской области благоустроят городской парк за 814 млн рублей

Работы по благоустройству Красногорского городского парка запланировали в Московской области, г. Красногорске, между ул. Маяковского и ул. Пионерская, сообщает RosTender.info. Для выбора исполнителя разместили открытый конкурс. Поучаствовать можно до 23 мая.

Площадь территории — 31,5 га. Парк — это не только зелёные насаждения, но и пространство для активного отдыха. Проект благоустройства предусматривает создание новых дорожек для пешеходов и велосипедистов, полный демонтаж существующих покрытий дорожно-тропиночной сети с заменой на новые покрытия. Также предусматривается установка парковых диванов, урн, игрового и спортивного оборудования и других МАФ. Территория дополнится системой видеонаблюдения и освещения. Стоимость благоустройства — 814 млн рублей из бюджета Московской области.

