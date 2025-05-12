Завод Электропровод получил сертификат NDK

12 мая 2025, 12:45
436
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО Электропровод
Авторы и источники / Правообладателям

Завод Электропровод официально стал обладателем Сертификата производителя, выданного Агентством по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK). Данный документ удостоверяет полное соответствие производимой заводом продукции и технологических процессов высоким стандартам турецкой атомной промышленности.

Это событие является результатом систематической деятельности коллектива предприятия, высокого уровня качества выпускаемой продукции и строгому соблюдению международных стандартов.

Благодаря сертификату завод вошёл в перечень аккредитованных поставщиков оборудования для атомных электростанций в Турции. Это важное достижение укрепляет позиции завода на международной арене и открывает новые возможности для реализации крупных проектов в сфере ядерной энергетики. 

Полученный сертификат повышает конкурентоспособность завода и способствует развитию экспорта. Подтверждение соответствия международным стандартам — свидетельство высокой квалификации сотрудников и надежности изделий. Участие в строительстве АЭС становится перспективным направлением развития бизнеса.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Электропровод
АО “Электропровод” выпускает различную продукцию кабельной промышленности: оптоволоконные кабели, в т.ч. огнестойкие, провода и кабели с использованием кремнийорганической резины, а также ряд специальных видов кабелей для железных дорог, метрополитена, атомных станций, для вооруженных сил РФ, предприятий нефтегазового сектора и др. Высококвалифицированный персонал, современное оборудование – гарантии высокого качества выпускаемых изделий.