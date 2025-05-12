Завод Электропровод получил сертификат NDK

Завод Электропровод официально стал обладателем Сертификата производителя, выданного Агентством по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK). Данный документ удостоверяет полное соответствие производимой заводом продукции и технологических процессов высоким стандартам турецкой атомной промышленности.

Это событие является результатом систематической деятельности коллектива предприятия, высокого уровня качества выпускаемой продукции и строгому соблюдению международных стандартов.

Благодаря сертификату завод вошёл в перечень аккредитованных поставщиков оборудования для атомных электростанций в Турции. Это важное достижение укрепляет позиции завода на международной арене и открывает новые возможности для реализации крупных проектов в сфере ядерной энергетики.

Полученный сертификат повышает конкурентоспособность завода и способствует развитию экспорта. Подтверждение соответствия международным стандартам — свидетельство высокой квалификации сотрудников и надежности изделий. Участие в строительстве АЭС становится перспективным направлением развития бизнеса.