До конца 2026 года на Ставрополье 50 км федеральных трасс станут четырехполосными

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в рамках рабочей поездки в субъекты Северо-Кавказского федерального округа провел совещание с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Так, Роман Новиков отметил повышение безопасности дорожного движения в регионе. По его словам, за первые три месяца 2025 года количество ДТП на Ставрополье по сравнению с аналогичным периодом 2024-го снизилось на 22,3 %, а число пострадавших и погибших в авариях – на 29,2 % и 14,3 % соответственно. В нормативном состоянии в черте края на сегодняшний день находится 80,16 % опорной дорожной сети. Общая протяженность опорной сети дорог составляет 1 818,2 км – это 826,3 км федеральных трасс и 991,9 км региональных автодорог.

На федеральной сети трасс до конца 2026 года расширят до четырех полос движения около 50 км. Это участки капитального ремонта на дорогах Р-217 «Кавказ», подъезд к Ставрополю (с 43-го по 55-й км), Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» (с 455-го по 468-й км) и А-165 «Лермонтов – Черкесск» (с 0-го по 27-й км). Так, на трассе Р-217 четырехполосным станет участок Татарка – Надежда в Ленинском районе, благодаря чему пропускная способность увеличится до 30 тыс. машин в сутки. Сейчас на объекте ведется устройство дорожной одежды, встречные потоки будут разделены ограждением, а для пешеходов установят восемь светофоров с кнопкой вызова, 14 остановок с автопавильонами, тротуарами и перильным ограждением. Объект сдадут в эксплуатацию в 2026 году.

Также до четырех полос расширяют участок автодороги Р-216 в Ипатовском районе длиной 13 км от Ипатово по направлению к Светлограду. На объекте расширяют и укрепляют земляное полотно с использованием геотекстиля, устраивают основание и асфальт. Работы начались в апреле 2022 года и будут завершены до конца 2026-го. К этому же сроку в районе Невинномысска отремонтируют два моста через реку Кубань на 229-м км трассы Р-217. Двухполосные переправы длиной по 145 метров уже не справлялись с современными нагрузками, а благодаря ремонтным работам будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики сооружений.

На региональных и местных дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ставропольском крае в 2025 году в нормативное состояние приведут 50 дорожных объектов: 134 км дорог и 375 метров мостовых сооружений. На эти цели выделено 4,93 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд рублей – из федерального бюджета, 1,6 млрд рублей – из регионального, остальные средства направляются из местных бюджетов.

Самый протяженный объект ремонта на местных автодорогах – участок трассы «Ессентуки – совхоз Кисловодский» длиной 9 км, который соединяет Предгорный округ с ближайшими городами, обеспечивая возможность трудовой миграции. На объекте выполнено 70 % работ. На региональной сети трасс обновят 23 участка и пять мостовых сооружений. Среди объектов –участок трассы «Светлоград – Благодарный – Буденновск» длиной 7 км, который связывает три муниципальных округа, дорога «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» протяженностью более 7 км, отрезок автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» протяженностью почти 8 км, а также туристический маршрут «Сенгилеевское – Новотроицкая».

Кроме того, на 2025 год намечено начало реконструкции дороги «Кисловодск – Карачаевск» в границах Ставрополья. Работы на участке протяженностью около 7 км продлятся два года. Объект включен в краевую адресную инвестиционную программу на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденную правительством края осенью 2024 года. В этом году на реализацию проекта из федерального бюджета выделено более 530 млн рублей. Завершение работ намечено на 2026 год.