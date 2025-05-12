Мост через реку Белую на строящейся дороге Дюртюли-Ачит успешно прошел приемочные испытания

Завершено строительство моста через реку Белую в Башкортостане – самого масштабного сооружения всей строящейся скоростной дороги Дюртюли – Ачит, которая войдет в состав продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Мост успешно прошел приемочные испытания на соответствие требованиям по безопасности и фактической несущей способности – это финальный этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией.



Для проведения проверки специалистами ООО «Автодор – Инжиниринг» была разработана комплексная программа, включающая статические и динамические испытания. В рамках приемочных испытаний на мост заехали 12 самосвалов массой 35 тонн каждый. Кроме того, несущую способность конструкций сооружения испытывали также и сдвоенными автопоездами массой до 80 тонн и длиной 32 метра.



Протяженность мостового перехода через Белую составляет 813 метров. Сооружение стоит на 11 опорах, самые высокие из которых достигают 29 метров. В пике на строительстве моста трудились порядка 700 человек и 50 единиц различной техники. При возведении мостового перехода через Белую было использовано свыше 60 тысяч кубометров железобетона и более 3,5 тысяч тонн литого асфальта. Среди преимуществ литого асфальта – хорошая износостойкость, высокая влагоустойчивость, длительный срок службы, стойкость к перепадам температуры.



Опоры моста через реку Белая построены по уникальной технологии непрерывного бетонирования со скользящей опалубкой, которая значительно сократила сроки строительства. Примечательно, что раньше при устройстве опалубочных систем применялись зарубежные конструкции. Речь идет о стальных и алюминиевых каркасах, используемых в производстве мостовых опор, пролетных строений, мостовых секций и др. Сейчас их заменили российские аналоги. Производятся они по европейским технологиям, но полностью адаптированы для российских условий и ничуть не уступают по качеству.



Кроме того, при строительстве моста использованы металлические изделия: около 2,5 тысяч метров барьерных ограждений, около 7,5 тысяч тонн арматуры – все российского производства.



В целом готовность первого этапа дороги Дюртюли-Ачит в Республике Башкортостан превысила 80%. Для строительства 140 км высокоскоростной дороги произведена выемка более 20 млн м3 грунта, произведено устройство более 14,5 млн м3 насыпи. На сегодня произведена укладка более 1 миллиона 200 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.



Идут работы по устройству барьерных и сетчатых ограждений, бортовых камней, опор под дорожные знаки, нанесение разметки и монтаж шумозащитных экранов.



Продолжается работа по освещению трассы. На сегодня проложены около 800 тысяч метров электрического кабеля, установлены более 5 тысяч опор освещения и столько же инновационных светильников с PLC-модулями, которые позволяют дистанционно контролировать их работу со вспомогательного пункта управления, который также будет функционировать на участке дороги в Башкирии. Сейчас готовность этого центра составляет 90%. Сюда будет стекаться вся информация с трансформаторных подстанций, телемеханики, системы наружного освещения и камер видеонаблюдения. С помощью специального программного обеспечения диспетчеры смогут управлять всей системой дорожного движения онлайн.



Протяженность всей трассы Дюртюли – Ачит составляет 275 км, она пройдет по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Всего на этой скоростной дороге будет построено 99 искусственных сооружений, в числе которых путепроводы, мосты и биопереходы.