Заключена концессия на строительство платной дороги от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта в Москве

Компания «Столичная магистраль Юг», среди совладельцев которой – холдинг «Автобан» и «Нацпроектстрой», заключила концессионное соглашение с Москвой на строительство платной автодороги от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Автобана».

Длина новой автомагистрали составит порядка 11 км, для движения транспорта обустроят 4-6 полос. Также в рамках реализации проекта планируется построить два моста: через Москву-реку и реку Коршуниху, три развязки, тоннель под Павелецким направлением МЖД и путепроводы через Варшавское шоссе и соединительную ж/д ветку.

«Новая трасса призвана разгрузить Третье транспортное кольцо, Севастопольский проспект и Варшавское шоссе, улучшив транспортную доступность в юго-западной части столицы. Дорога пройдет в обход ТТК и свяжет этот район с бывшей промзоной «ЗИЛ», - отмечается в сообщении.

Завершить проектирование трассы планируют к лету 2026 года. Общий объем инвестиций в проект оставит более 31 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что срок концессии на проектирование, строительство и платную эксплуатацию автодороги от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта в столице составит 49 лет.

Добавим, торги на строительство трех автодорог по концессии в Москве объявили осенью 2024 года. В ходе двух конкурсов – на строительство магистралей от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта и от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы – были выбраны компании для заключения концессий. Третий конкурс проводился на возведение дороги от улицы Свободы до Живописной улицы (от улицы Вишневой до Живописной улицы), однако был отменен.

Отметим, что в Москве с сентября 2023 года открыт проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), который построили в рамках концессионного соглашения. Инвестиции в реализацию проекта составили более 68 млрд рублей.