Завершается регистрация на Отчетную конференцию РНК СИГРЭ по итогам 50-й Сессии СИГРЭ

Напоминаем, что 14 мая 2025 года в конференц-зале АО «Россети Научно-технический центр» (Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3) состоится Отчетная конференция РНК СИГРЭ по итогам 50-й Сессии СИГРЭ, прошедшей 25-30 августа 2024 года в Париже.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Вход на конференцию свободный, по предварительной регистрации по ссылке. Регистрация участников продлится до 18:00 12 мая 2025 года.

Также для всех участников и зрителей мероприятия создана отдельная форма, с помощью которой можно задать вопрос одному из спикеров Конференции - ссылка.

Все основные выступления Конференции будут транслироваться онлайн. Ссылка на онлайн-трансляцию будет доступна в разделе мероприятия на сайте РНК СИГРЭ.