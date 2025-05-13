«Россети Северный Кавказ» приступили к ремонту оборудования 30 подстанций в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут работы по ремонту электросетевого оборудования на 30 подстанциях 35-110 кВ.

Мероприятия предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2025 год. В рамках даной программы также запланирован ремонт на питающих центрах «Южная», «Северная», «Кавказская», «Береговая», «Октябрьская», «Майская» и «Касаева». От стабильной работы энергообъектов зависит надежное электроснабжение 162 тысяч жителей городов Черкесска и Карачаевска, нескольких населенных пунктов Прикубанского района, а также горнолыжных курортов Теберда и Домбай.



В течение текущего года специалисты «Карачаево-Черкесскэнерго» подготовят к зиме 62 подстанции 35-110 кВ и четыре распределительных пунктах 10-0,4 кВ. Энергетики отремонтируют 162 силовых трансформатора, 137 выключателей и разъединителей, порядка 700 единиц вспомогательного оборудования.



Комплекс технических мероприятий на энергообъектах позволит обеспечить стабильное функционирование сетевого комплекса региона в периоды сложных погодных условий и пиковых нагрузок на энергосистему, а также снизить технические потери электроэнергии.