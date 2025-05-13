«Россети Юг» в I квартале 2025 года направили на ремонт и техобслуживание энергообъектов почти 480 млн рублей

«Россети Юг» в январе-марте 2025 года направили на реализацию программы технического обслуживания и ремонта электросетевого хозяйства в регионах присутствия почти 480 млн рублей. Это на 15% превысило показатель аналогичного периода 2024 года.

Так, объем расходов на ремонт линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения составил 57 млн рублей. В результате энергетики отремонтировали 131 км ЛЭП, заменили 3,4 тыс. изоляторов, почти 300 опор и более 30 км провода.

На ремонт оборудования подстанций 35 кВ и выше компания направила порядка 27 млн рублей. Это позволило выполнить ремонт 322 силовых трансформаторов, 665 выключателей и почти 240 разъединителей, другого вспомогательного оборудования. Также энергетики привели в нормативное состояние 150 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ.

На техническое обслуживание энергообъектов, включая диагностирование оборудования, в отчетном периоде направлено 264 млн рублей.

Выполнение ремонтных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей, сократить количество технологических нарушений и время их устранения, подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.