80 тысяч незаконных подвесов ВОЛС выявили «Россети Юг на энергообъектах в Ростовской области

С начала 2025 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» выявили на территории Ростовской области более 80 тыс. незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые провайдеры самовольно смонтировали на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

Размещение ВОЛС на энергообъектах возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Несоблюдение этих норм может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов и отключению электроэнергии, создает угрозу для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, неконтролируемое размещение оборудования на ЛЭП затрудняет проведение ремонтных работ в период нештатных ситуаций и технического обслуживания объектов энергетики.

«Россети Юг» на постоянной основе проводят претензионно-исковую работу в отношении провайдеров, самовольно размещающих линии связи. Операторам предлагается заключить договор с компанией либо демонтировать незаконные подвесы, оплатив неосновательное обогащение за бездоговорное использование линий электропередачи. С начала 2025 года энергетики демонтировали ВОЛС почти на 2,6 тыс. опор линий электропередачи.

«Россети Юг» напоминают: компании, желающие использовать для подвеса своего оборудования опоры ЛЭП, должны обратиться в сетевую организацию за получением технических условий и последующим оформлением договорных отношений. В противном случае проводится демонтаж незаконных подвесов. О фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, анонимно) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).