Готовность второй очереди кампуса НГУ достигла 57%

Строительство второй очереди кампуса Новосибирского государственного университета перешагнуло «экватор». По данным на 14 мая 2025 года, готовность объектов составляет 57%. Об этом сообщила Наталья Зарубина, руководитель Дирекции по строительству уникальных объектов ППК "Единый заказчик", во время пресс-тура на строительную площадку.

В рамках второй очереди возводятся три здания общей площадью около 40 тысяч квадратных метров, которые должны быть сданы в 2026 году. Новые корпуса смогут принять до трех тысяч студентов. Из них корпус поточных аудиторий площадью 16 тысяч квадратных метров уже введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. В нем оборудованы четыре аудитории, включая одну на 400 мест, научная библиотека с фондом более миллиона книг, студенческий проектный центр и конференц-зал.

«Корпус поточных аудиторий существенно увеличит наши образовательные возможности: здесь одновременно смогут заниматься около 2 тыс. студентов. Учебный процесс здесь начнется уже в сентябре 2025 года. То, что библиотека получит современное здание и пространство, — это тоже очень важно. Общая площадь корпуса поточных аудиторий порядка 16 тыс. кв.м. Это самое большое здание среди строящихся объектов второй очереди. Введение в эксплуатацию новых зданий, безусловно, придаст дальнейший импульс развитию университета как в образовательном, так и научно-исследовательском, технологическом плане. Так, на базе научно-исследовательского центра мы будем развивать перспективные научно-технологические направления. Среди них — космическое приборостроение, новые функциональные материалы, платформенные программные решения в нефтегазовой сфере, фотоника и сенсорика, биотехнологии и биомедицинские исследования, синхротрон-нейтронные исследования, передовые области прикладной математики (искусственный интеллект и обработка больших данных)», — подчеркнул ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Два других здания - учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий и научно-исследовательский центр - находятся в стадии активного строительства. В настоящее время ведутся работы по устройству фасадов, кровли, внутренних перегородок и инженерных сетей.

Как отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, создание современного кампуса мирового уровня откроет новые возможности для развития науки и образования. Ректор НГУ Михаил Федорук добавил, что новые корпуса позволят университету выйти на новый уровень в подготовке специалистов по перспективным направлениям, включая искусственный интеллект, биотехнологии и космическое приборостроение.

Проект реализуется в рамках федеральной программы "Создание сети современных кампусов" по поручению президента и правительства России. Параллельно ведется строительство аналогичных кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и Орле.