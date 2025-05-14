Компании STL и C-DOT впервые в Индии реализовали технологию квантового распределения ключей по многосердцевинному волокну
Плюс
4 часа назад
205
Время чтения ≈ 7 минут
Успешно интегрируя технологии квантового распределения ключей и многосердцевинных волокон, Индия продемонстрировала, как передовые инновации в области оптических волокон могут революционизировать безопасную и надёжную связь, подтвердив успехи и растущее мастерство страны в области создания цифровой инфраструктуры следующего поколения.
Компания Sterlite Technologies Limited (ST...
Данный материал доступен только подписчикам Плюс
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.