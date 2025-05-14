Компании STL и C-DOT впервые в Индии реализовали технологию квантового распределения ключей по многосердцевинному волокну

Успешно интегрируя технологии квантового распределения ключей и многосердцевинных волокон, Индия продемонстрировала, как передовые инновации в области оптических волокон могут революционизировать безопасную и надёжную связь, подтвердив успехи и растущее мастерство страны в области создания цифровой инфраструктуры следующего поколения.

Компания Sterlite Technologies Limited (ST

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