Компании STL и C-DOT впервые в Индии реализовали технологию квантового распределения ключей по многосердцевинному волокну

Плюс
4 часа назад
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Успешно интегрируя технологии квантового распределения ключей и многосердцевинных волокон, Индия продемонстрировала, как передовые инновации в области оптических волокон могут революционизировать безопасную и надёжную связь, подтвердив успехи и растущее мастерство страны в области создания цифровой инфраструктуры следующего поколения.

Компания Sterlite Technologies Limited (ST

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