Завершается строительство первого пускового комплекса Багаевского гидроузла

Первый заместитель Министра транспорта Валентин Иванов, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин посетили площадку строительства Багаевского гидроузла с инспекционным визитом. В составе делегации приняли участие представители подведомственного Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация», а также федеральных надзорных органов. Строительство ведется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Основным назначением Багаевского гидроузла является обеспечение необходимых гарантированных габаритов пути на участке реки Дон от Кочетовского гидроузла судового хода до Багаевского гидроузла протяженностью 84 км в навигационные периоды.

Участники поездки ознакомились с ходом создания основных сооружений первого пускового комплекса Багаевского гидроузла. На стройплощадке состоялось совещание по актуальным вопросам строительства объекта, а также церемония вручения наград строителям.

Валентин Иванов подчеркнул, что Багаевский гидроузел – это значимый, колоссальный объект не только для Ростовской области.

«Это в принципе новое качество развития и создание эффективной логистики по внутренним водным путям. Мы понимаем, что сможем увеличить объемы перевозок грузов по Дону более чем в три раза. Основные объемы работ на объекте уже завершаются», – сказал он. Строительная готовность первого этапа гидроузла превышает 90 %.

Юрий Слюсарь сообщил, что гидроузел будет решать не только задачи развития речного и морского транспорта регионов юга России.

«Для Ростовской области в первую очередь строительство Багаевского гидроузла – это оздоровление акватории Дона и Цимлянского водохранилища. Мы сможем более точно регулировать пропуск воды. Это позволит решать вопросы водоснабжения Багаевского района. Еще одна приоритетная задача – это сохранение биоресурсов нашей главной водной артерии. Важно, что проектом гидроузла сразу был предусмотрен рыбопопускной канал. Это позволит сохранить рыбу, которая идет на нерест», – сказал Юрий Слюсарь.

Андрей Яцкин отметил, что объектов, подобных Багаевскому гидроузлу, не строилось в стране со времен Советского Союза, а само гидротехническое сооружение является центральным мероприятием дорожной карты по оздоровлению бассейна реки Дон и Цимлянского водохранилища.

«Объект действительно очень масштабный и имеет совершенно принципиальное значение для развития судоходства, рыболовства, мелиорации. Хочу от имени Председателя Совета Федерации поблагодарить коллектив, который вложил в него душу, сердце, труд и время», – подчеркнул он.

Сооружение судоходного шлюза вышло на финишную прямую. Завершено бетонирование основных конструкций, ведется монтаж закладных деталей гидромеханического оборудования, аварийно-ремонтных и рабочих ворот. Завершить работы, которые обеспечат судоходство через шлюз, планируется к концу 2025 года.

Продолжаются работы на объектах второго пускового комплекса. На водосбросной плотине смонтированы все затворы и электроцилиндры. Проводится пуско-наладка и автоматизация систем управления технологическими процессами. На судоходном шлюзе ведется монтаж аварийно-ремонтных и рабочих ворот.

На рыбоходно-нерестовом канале работы выполнены на 99%, в том числе завершено строительство головного регулятора, тракт канала и нерестилища. Идет пуско-наладка на козловом кране, смонтированном на головном регуляторе канала. Работы на оставшемся участке в районе перемычки будут выполнены параллельно с разбором строительных перемычек. В завершающей стадии создание объектов подсобного и обслуживающего назначения, водосбросных очистных сооружений и канализационных очистных сооружений.

Всего на стройплощадке гидроузла задействовано порядка 1,5 тыс. человек и около 150 единиц техники.