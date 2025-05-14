Гунибская ГЭС повышает надежность: завершен капитальный ремонт гидроагрегата №3

На Гунибской ГЭС Дагестанского филиала РусГидро специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» завершили плановый капитальный ремонт гидроагрегата №3. Комплекс работ позволил восстановить эксплуатационные характеристики ключевого оборудования и повысить надежность работы станции.

В процессе капремонта гидроагрегат разбирали полностью. Специалисты провели дефектацию деталей и узлов, выполнили ремонт направляющего аппарата, турбинных подшипников, подпятника, проверили механические параметры ротора, устранили кавитацию на лопастях рабочего колеса, провели ревизию системы регулирования и термоконтроля.

Учитывая особенности эксплуатации ГЭС, расположенной на реке Каракойсу с высокой мутностью воды, были выполнены работы по очистке турбинного подшипника от наносов и грязи.

Гунибская ГЭС имени Расула Гамзатова является важным энергообъектом Дагестана. Станция мощностью 15 МВт, работающая с 2005 года, построена по уникальной для России плотинной схеме с арочной бетонной плотиной.