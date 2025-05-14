«Камский кабель» подтвердил качество продукции в ходе независимых испытаний

2 часа назад
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Источник:
ООО Камский кабель (Камка...

Ассоциацией «Честная позиция» в рамках реализации проекта «Кабель без опасности» была проведена проверка кабеля КГ-ХЛ 4×70 производства ООО «Камский кабель». Данный кабель используется для подключения к электросети крановых, воротных, раздвижных механизмов и других подвижных токоприемников и может использоваться при температуре до -60°С, а также в агрессивных средах.

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Камкабель (Камский кабель)
Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» производит кабельно-проводниковую продукцию. Для её изготовления предприятие использует современный производственный комплекс «Камкабель»,  самый крупный в России. Численность персонала на сегодняшний день составляет около 3 000 человек. Завод «Камский кабель» расположен в городе Перми – крупнейшем административном, промышленном,  научном и культурном центре с населением около 1 млн. человек,  на правом берегу реки Кама.