«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения жителей Николаевского района Волгоградской области

Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт энергооборудования на высоковольтной подстанции, обеспечивающей электроэнергией потребителей г. Николаевска и Николаевского района Волгоградской области. Проведенные мероприятия позволили повысить качество и надёжность электроснабжения более 13 тысяч человек.

Помимо жилого сектора, среди потребителей подстанции – районная больница, поликлиника, общеобразовательные, музыкальная и спортивная школы, пять детских садов, отделения связи. Питающий центр также является источником электроснабжения крупной птицефабрики, крестьянско-фермерских хозяйств, маслодельного комбината и кислородного завода, расположенных в Николаевском районе.

Энергетики провели диагностику и устранили дефекты выключателей, проверили состояние трансформаторов тока, трансформаторного масла, заменили дугогасительные камеры. Технические мероприятия, проведенные в рамках ремонтной программы, позволят обеспечить надёжное функционирование подстанции, в том числе в периоды пиковых нагрузок.