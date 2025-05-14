«Россети Урал» обеспечили электроснабжение отдаленного поселка Борисовский в Нижнетуринском муниципальном округе

Свердловский филиал «Россети Урал» продолжает работы по созданию сетевого комплекса заброшенных населенных пунктов, к которым сейчас возрастает интерес у жителей ближайших городов Нижняя Тура, Лесной, Качканар. Специалисты компании построили новые электрические сети для восстановления энергоснабжения одного из самых удаленных населенных пунктов муниципального округа – поселка Борисовский.

В ходе работ энергетики установили трансформаторную подстанцию и проложили около 8 километров новых линий электропередачи 6 и 0,4 кВ. Воздушные участки ЛЭП выполнены на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода, устойчивого к механическим и погодно-климатическим воздействиям, в местах пересечения с автодорогой проложен кабельный участок методом горизонтально направленного бурения.

Для обеспечения надежности энергоснабжения, установлены секционирующие разъединители, которые позволяют при возникновении нештатных ситуаций выделить поврежденные участки сети и тем самым сократить время на восстановление энергоснабжения. Также новая электросетевая инфраструктура оснащена устройствами защиты от перенапряжений и современным измерительным комплексом для учета потребления электроэнергии и мониторинга параметров сети.

Борисовский является одним из старейших населенных пунктов муниципального округа, его история насчитывает более 130 лет. Как и другие бывшие приисковые поселки предприятий по добыче россыпного золота и платины, он был заброшен еще в прошлом веке. Электрические сети, построенные добывающими предприятиями, долгие годы не эксплуатировались, пришли в аварийное состояние и были разграблены.

Несмотря на удаленность подключаемых заявителей от электрических сетей необходимого уровня напряжения энергетики «Россети Урал» выполнили свои обязательства по договорам технологического присоединения, тем самым полностью завершив работу по восстановлению электросетевого участка от поселка Верх-Ис через поселки Лабазка и Граневое до Борисовского.

Возможность подключения к электрическим сетям в отдаленных поселениях повышает их привлекательность для жителей под строительство дач и приусадебных участков.