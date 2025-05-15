Daccord рассказывает об особенностях розетки с безвинтовыми зажимами

В процессе выбора механизма подключения проводов мнения профильных специалистов часто расходятся. Вопрос о том, что предпочтительнее — винтовой или безвинтовой зажим, остается актуальным для многих профессионалов в области электромонтажа.

Daccord рассказал про безвинтовой зажим, используемый в розетках стандарта 45×45. Основная особенность этого типа - наличие специального рычага с фиксацией в двух положениях: открыто/закрыто. Данная конструкция существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Почему стоит попробовать этот вариант:

Максимальная скорость и легкость подключения проводов без использования инструмента;

Возможность присоединения проводов с однопроволочной /многопроволочной жилой;

Комфортное отсоединение проводов всего в два действия;

Идеально подходит для монтажа в труднодоступных местах;

Надежный контакт, не требующий обслуживания - без необходимости подтягивания соединения со временем.

В ассортименте компании представлены электроустановочные изделия с обоими типами подключения проводов, поэтому покупатели легко могут подобрать удобные для себя решения у партнеров Daccord.