Daccord рассказывает об особенностях розетки с безвинтовыми зажимами

3 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Daccord
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В процессе выбора механизма подключения проводов мнения профильных специалистов часто расходятся. Вопрос о том, что предпочтительнее — винтовой или безвинтовой зажим, остается актуальным для многих профессионалов в области электромонтажа.

Daccord рассказал про безвинтовой зажим, используемый в розетках стандарта 45×45. Основная особенность этого типа - наличие специального рычага с фиксацией в двух положениях: открыто/закрыто. Данная конструкция существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа.

Почему стоит попробовать этот вариант:

  • Максимальная скорость и легкость подключения проводов без использования инструмента;
  • Возможность присоединения проводов с однопроволочной /многопроволочной жилой;
  • Комфортное отсоединение проводов всего в два действия;
  • Идеально подходит для монтажа в труднодоступных местах;
  • Надежный контакт, не требующий обслуживания - без необходимости подтягивания соединения со временем.

В ассортименте компании представлены электроустановочные изделия с обоими типами подключения проводов, поэтому покупатели легко могут подобрать удобные для себя решения у партнеров Daccord.

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