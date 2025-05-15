Энергетики построили новую ЛЭП для дачных кооперативов под Сургутом

В ХМАО энергетики построили новую двухцепную воздушную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ для дачных хозяйств под Сургутом. Энергообъект поможет сделать стабильным энергоснабжение кооперативов. Новую ЛЭП построили в рамках инвестиционной программы, затраты на строительство составили 19,2 млн рублей, рассказали в пресс-службе «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС).

«Ввод этой линии — важный этап модернизации энергоинфраструктуры садовых товариществ. Новая ЛЭП снизит нагрузку на существующие сети, повысит надежность электроснабжения потребителей в дачных кооперативах», — отметил и.о. главного инженера СГЭС Андрей Желещиков.

Протяженность новой линии, которая соединила подстанцию ПС-35 кВ №121 с крупным дачным кооперативом «Прибрежный», составила 2,5 км. Энергетики установили 68 железобетонных опор, смонтировали 15 км самонесущего изолированного провода. В планах — поэтапно переподключить к новой линии СОК «Прибрежный», СН «Энергостроитель», СТ-30 «Дорожник», в которых расположено более трех тысяч домовладений.

Специалисты компании также ведут работы по повышению качества энергоснабжения двух крупных дачных кооперативов Победит-1, Победит-2 в Сургутском районе, которые насчитывают свыше 6 тысяч домовладений. Для этого энергетики возводят новый центр питания — подстанцию 35/6 кВ, на текущий момент выполнена половина запланированных работ.