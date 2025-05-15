Энергетики повысили надежность электроснабжения более трех тысяч потребителей в д. Дергаево

Специалисты «Мособлэнерго» провели замену электрооборудования в распределительном пункте в деревне Дергаево Раменского м.о. Энергообъект осуществляет электроснабжение дошкольного образовательного учреждения, продовольственных магазинов и частных домовладений, в которых проживает более трех тысяч жителей улиц Березовая просека, Зеленые берега, Мановской и Луговой.

В рамках текущей эксплуатации энергетики в конце апреля осуществили замену выключателя нагрузки и трех низковольтных рубильников в распределительном пункте РП-4. В ходе работ также было проведено техническое обслуживание объекта, выполнена диагностика оборудования и устранены причины его нагрева.

Проведенные мероприятия позволили повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от данной электроустановки, и снизить риск возникновения технологических нарушений в сетях.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание объектов электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.