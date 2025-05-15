Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» успешно прошел аудит «Мосинжпроект»

С 5 по 7 мая 2025 года специалисты российского инжинирингового предприятия АО «Мосинжпроект», выступающего техническим заказчиком, генеральным проектировщиком и подрядчиком метростроительных объектов Москвы, посетили производственные мощности завода «Кавказкабель ТМ».

Во время трехдневного аудита проверяющие детально оценили технологические процессы производства кабельно-проводниковой продукции, изучили современное оборудование и систему контроля качества предприятия.

По итогам проверки было рекомендовано включение завода «Кавказкабель ТМ» в список надежных поставщиков кабельных изделий для реализации масштабных проектов московского метро.