Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» успешно прошел аудит «Мосинжпроект»

час назад
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Источник:
ЗАО Кабельный завод Кавка...
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С 5 по 7 мая 2025 года специалисты российского инжинирингового предприятия АО «Мосинжпроект», выступающего техническим заказчиком, генеральным проектировщиком и подрядчиком метростроительных объектов Москвы, посетили производственные мощности завода «Кавказкабель ТМ».

Во время трехдневного аудита проверяющие детально оценили технологические процессы производства кабельно-проводниковой продукции, изучили современное оборудование и систему контроля качества предприятия.

По итогам проверки было рекомендовано включение завода «Кавказкабель ТМ» в список надежных поставщиков кабельных изделий для реализации масштабных проектов московского метро.

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Кабельный завод "Кавказкабель ТМ"