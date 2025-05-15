Китайская CRCC проложит тоннели для метротрамвая в двух городах

Структура китайской компании China Railway Construction Corporation (CRCC) выбрана подрядчиком прокладки тоннелей для линий метротрамвая в Челябинске и Красноярске, сообщил генподрядчик линий "Моспроект-3".

"В Москве прошла церемония подписания двух контрактов на общую сумму 13,198 миллиарда рублей между АО "Моспроект-3" и китайской компанией "16-е управление СиАрСиСи" – подразделения Китайской железнодорожной строительной корпорации (China Railway Construction Corporation Limited), ставшей партнером холдинга по строительству первых линий метротрамвая в Челябинске и Красноярске", - говорится в сообщении российской компании.

Как уточняется в нем, CRCC проложит перегонные тоннели в районе остановки "Улица Овчинникова" в Челябинске и от остановки "Высотная" до "Улицы Копылова" в Красноярске.

CRCC – китайская госкорпорация, занимающаяся инфраструктурными проектами более чем 130 странах, в том числе в России. Среди них – проекты строительства московского метрополитена: Большая кольцевая и Троицкая линии.

Проект первой линии "Север-Юг" метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше 9 километров предусматривает строительство двух подземных станций ("Площадь Революции" и "Торговый центр") и наземных остановочных пунктов: "Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская". Протяженность первой очереди красноярского метротрамвая, на которой расположатся шесть остановочных пунктов: "Высотная", "Улица Копылова", "Вокзальная", "Площадь Революции", "Улица Карла Маркса" и "Улица Шахтеров", составит 11 километров.