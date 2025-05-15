На энергоблоке №4 Балаковской АЭС с опережением графика на 4,5 суток завершён плановый ремонт с элементами модернизации

14 мая 2025 года в 13:02 (мск) энергоблок №4 Балаковской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР). Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.



Всего в ходе ремонта было выполнено 11 мероприятий по модернизации оборудования и трубопроводов. Все запланированные работы в рамках ППР проведены в полном объеме, в том числе капитальный ремонт двух парогенераторов и двух главных циркуляционных насосов, ремонт трех каналов безопасности.



Также капитально отремонтирован дизель-генератор второго канала системы безопасности. Эти работы стали самыми значимыми для реакторного отделения. Самые крупные операции, выполненные в турбинном отделении, - капитальный ремонт цилиндра низкого давления и деаэратора.



С окончанием ремонта на энергоблоке №4 завершилась комплексная модернизация защиты по отключению электродвигателей конденсатных электронасосов 2-й ступени. На первых трех энергоблоках эти работы были выполнены в 2024 году.



Также за время ППР в реактор четвертого энергоблока были загружены 67 свежих тепловыделяющих сборок.

«Наш опыт планирования и инструменты бережливого производства позволили завершить ремонтные работы на 4,5 суток раньше установленного годовым графиком срока. С безусловным обеспечением качества ремонтных работ. Все технические операции были направлены на восстановление и поддержание ресурса и эксплуатационных характеристик оборудования. Профилактические ремонты - это гарантия надежной и безопасной работы энергоблоков в межремонтный период», -отметил начальник отдела управления ремонтами Балаковской АЭС Алексей Портнов.

В плановом ремонте было задействовано более 1,5 тысяч специалистов. Кроме персонала атомной станции и «Балаковоатомэнергоремонта», участвовали специалисты Волгодонского, Курского, Нововоронежского и Калининского филиалов АО «Атомэнергоремонт», а также сотрудники Центра неразрушающего контроля, которые провели вихретоковый контроль теплообменных трубок парогенераторов.



Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



В настоящее время на Балаковской АЭС все 4 энергоблока находятся в работе с суммарной нагрузкой 4 118 МВт.



Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции - без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.



Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Балаковская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России. Доля Балаковской АЭС в общей генерации Объединенной энергосистемы Средней Волги составляет 29 %, в энергобалансе Саратовской области - 78%. Ее электроэнергия поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири.