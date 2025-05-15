Открыт прием материалов в новый выпуск RusCable Insider Digest
Редакция RusCable.Ru начинает подготовку майского выпуска RusCable Insider Digest, который выйдет 9 июня 2025 года. Напоминаем партнерам и авторам выпуска о сроках подачи материалов – до 1 июня по адресу insider@ruscable.ru.
Тема номера: «Испытания и сертификация кабеля»
Также мы приглашаем к участию представителей лабораторий, испытательных центров, сертифицирующих органов, а также производителей кабельно-проводниковой продукции, у которых есть опыт или кейсы в этой области.
Приём материалов открыт до 1 июня включительно.
Поделитесь с отраслью:
- успешными кейсами прохождения сертификации;
- подходами к организации испытаний;
- мнением по актуальным вопросам нормативного регулирования;
- аналитикой и статистикой;
- обзором нового оборудования и методов контроля;
- практиками работы с клиентами и контролирующими органами.
Хотите опубликоваться, но не участвовали раньше?
Редакция открыта для новых авторов и компаний! Мы поможем оформить материал, если нужно, подскажем формат и согласуем условия размещения.
Связаться с редакцией:
insider@ruscable.ru или по телефону 8 495 229 33 36
RusCable Insider Digest — это ежемесячный digital-журнал о кабельной отрасли, охватывающий ключевые события, мнения, аналитику и тренды. Выпуски читают специалисты, производственники, дилеры, инженеры, закупщики и управленцы со всей страны. Познакомиться с выпусками.
Присылайте материалы до 1 июня и становитесь частью тематического отраслевого выпуска! Вместе формируем профессиональное сообщество и делимся опытом!