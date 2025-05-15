Открыт прием материалов в новый выпуск RusCable Insider Digest

Редакция RusCable.Ru начинает подготовку майского выпуска RusCable Insider Digest, который выйдет 9 июня 2025 года. Напоминаем партнерам и авторам выпуска о сроках подачи материалов – до 1 июня по адресу insider@ruscable.ru.

Тема номера: «Испытания и сертификация кабеля»

Также мы приглашаем к участию представителей лабораторий, испытательных центров, сертифицирующих органов, а также производителей кабельно-проводниковой продукции, у которых есть опыт или кейсы в этой области.

Приём материалов открыт до 1 июня включительно.

Поделитесь с отраслью:

успешными кейсами прохождения сертификации;

подходами к организации испытаний;

мнением по актуальным вопросам нормативного регулирования;

аналитикой и статистикой;

обзором нового оборудования и методов контроля;

практиками работы с клиентами и контролирующими органами.

Хотите опубликоваться, но не участвовали раньше?

Редакция открыта для новых авторов и компаний! Мы поможем оформить материал, если нужно, подскажем формат и согласуем условия размещения.

Связаться с редакцией:

insider@ruscable.ru или по телефону 8 495 229 33 36

RusCable Insider Digest — это ежемесячный digital-журнал о кабельной отрасли, охватывающий ключевые события, мнения, аналитику и тренды. Выпуски читают специалисты, производственники, дилеры, инженеры, закупщики и управленцы со всей страны. Познакомиться с выпусками.

Присылайте материалы до 1 июня и становитесь частью тематического отраслевого выпуска! Вместе формируем профессиональное сообщество и делимся опытом!