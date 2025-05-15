Открыт прием материалов в новый выпуск RusCable Insider Digest

3 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Редакция RusCable.Ru начинает подготовку майского выпуска RusCable Insider Digest, который выйдет 9 июня 2025 года. Напоминаем партнерам и авторам выпуска о сроках подачи материалов – до 1 июня по адресу insider@ruscable.ru

Тема номера: «Испытания и сертификация кабеля»

Также мы приглашаем к участию представителей лабораторий, испытательных центров, сертифицирующих органов, а также производителей кабельно-проводниковой продукции, у которых есть опыт или кейсы в этой области.

Приём материалов открыт до 1 июня включительно.

Поделитесь с отраслью:

  • успешными кейсами прохождения сертификации;
  • подходами к организации испытаний;
  • мнением по актуальным вопросам нормативного регулирования;
  • аналитикой и статистикой;
  • обзором нового оборудования и методов контроля;
  • практиками работы с клиентами и контролирующими органами.

Хотите опубликоваться, но не участвовали раньше?
Редакция открыта для новых авторов и компаний! Мы поможем оформить материал, если нужно, подскажем формат и согласуем условия размещения.

Связаться с редакцией:
insider@ruscable.ru или по телефону 8 495 229 33 36

RusCable Insider Digest — это ежемесячный digital-журнал о кабельной отрасли, охватывающий ключевые события, мнения, аналитику и тренды. Выпуски читают специалисты, производственники, дилеры, инженеры, закупщики и управленцы со всей страны. Познакомиться с выпусками.

Присылайте материалы до 1 июня и становитесь частью тематического отраслевого выпуска! Вместе формируем профессиональное сообщество и делимся опытом!

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