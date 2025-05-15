Подольсккабелем получена декларация о соответствии на кабели многожильные, малогабаритные

В соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», заводом проведено декларирование и получены декларации о соответствии:

- № ЕАЭС NRUД-RU.РА03.В.93580/25 со сроком действия с 30.04.2025 по 29.04.2030 на «Кабели многожильные, малогабаритные, с числом жил от 4 до 52 включительно или пар жил от 1, 3, 4, 7, номинальным сечением жил от 0,12 до 1,5 мм2 включительно, с изоляцией жил из полиэтилена или полиэтилена высокой плотности, в капроновой оболочке поверх изоляции или без оболочки, защитным покровом в виде оплетки из лавсановых нитей, пропитанных кремнийорганическим лаком, в том числе с экранированными жилами или экранированными парами, с экранированными упрочненными жилами или экранированными парами из упрочненных жил, для использования при номинальном напряжении до 250 В переменного тока частоты до 5000 Гц или 350 В постоянного тока марок: КПЛМ, КПЭЛМ, КПЛМУ, КПЭЛМУ».