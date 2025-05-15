TDM ELECTRIC проводит модернизацию собственного производства КПП на заводе РЭМЗ в г. Рыбинске

В рамках проекта по локализации производства электротехнической, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции компания TDM ELECTRIC продолжает инвестировать в развитие и модернизацию собственных производственных площадок в России.

В 1 квартале 2025 года на стратегической производственной площадке TDM ELECTRIC в городе Рыбинске был проведен комплексный ремонт заготовительного цеха, который отвечает за волочение медной катанки. В ходе модернизации были установлены новые высокоскоростные машины двойной скрутки гибкой токопроводящей жилы кабелей и проводов различных марок (ПВС, КГТП, ПГВВП, ПУГВ, КГВВ и др.). Данное оборудование позволит увеличить выработку производственного участка - до 500 тонн гибкой жилы в месяц, а также повысить качество продукции за счет применения новейших технологий.

Также был демонтирован старый мультивайр, который не справлялся с необходимыми объемами производства кабельно-проводниковой продукции и проведены подготовительные работы для установки двух новых машин. Мультивайр — это многоходовая (до 16 проволок) волочильная машина, которая предназначена для среднего волочения медной проволоки. В настоящее время на заводе идет монтаж двух новых современных мультиваеров. С запуском нового оборудования ожидается увеличение производительности участка в три раза.

Дополнительно были установлены четыре новые компрессорные винтовые установки, необходимые для обеспечения волочильного технологического оборудования сжатым воздухом и чиллер с градирнями для охлаждения воды в системе охлаждения эмульсии в новой 16-ти ходовой линии. На данный момент на линии ведутся пуско-наладочные работы, до конца 2-го квартала данный производственный участок выйдет на плановую мощность.

Для подключения нового оборудования на производстве установили распределительные щиты управления, которые собраны на продукции TDM ELECTRIC – металлические шкафы, силовая автоматика, реле напряжения – вся продукция из собственного ассортимента компании. Мы уверены в надежности нашей электротехники и поэтому доверяем ей управление даже самым современным оборудованием.

Благодаря модернизации собственных заводов, компания TDM ELECTRIC в ближайшее время гарантирует увеличение производственных мощностей, сохраняя высокое качество продукции. А также дальше будет продолжать следовать стратегии локализации производства и инвестировать в развитие собственных предприятий в России.