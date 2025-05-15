Ученые РФ и Китая получили новые керамические материалы для батарей нового поколения

Российские ученые совместно с коллегами из Китая получили новые керамические материалы для разработки экологически безопасных батарей нового поколения, которые могут использоваться, в том числе, в бытовой технике и системах возобновляемой энергетики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сахалинского государственного университета (СахГУ).

Твердотельные батареи в отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов не содержат жидких электролитов, поэтому менее подвержены возгоранию, более устойчивы к перепадам температур и долговечны.

"В рамках совместных исследований ученые разработали новые керамические материалы, которые могут лечь в основу таких батарей", - говорится в сообщении.

В исследовании принимали участие специалисты Сахалинского государственного университета (СахГУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики.

"Наше исследование по синтезу керамических материалов на основе ZnFe2O4 открывает новые горизонты для устойчивого развития в области хранения энергии. Мы разработали технологии, которые позволяют получать материалы с высокими электрохимическими характеристиками, при этом избегая использования токсичных веществ. Это критически важно для перехода на экологически чистые технологии", - приводятся в сообщении слова заведующего научно-исследовательской лаборатории электрохимических источников для возобновляемой энергетики СахГУ Олега Шичалина.

Как отмечают ученые, полученные материалы могут стать основой для производства безсвинцовых экологически безопасных батарей с широким спектром применения - от электроники до возобновляемой энергетики.

"В дальнейшем планируется расширение исследований и апробация разработанных материалов в прототипах батарей, которые смогут использоваться в бытовой электронике, электромобилях и системах возобновляемой энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам специалистов, такие технологии, в том числе, актуальны для островных и арктических территорий, где стабильность энергоснабжения и безопасность оборудования играют ключевую роль.