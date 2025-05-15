Утром 14 мая произошло аварийное отключение 170 трансформаторных подстанций в Приозерском районе Ленобласти

Часть трансформаторных подстанций запитали после крупной аварии в Приозерском районе Ленобласти, но половина административного центра все еще без электроэнергии. А утром не было и воды.

Как сообщили 47news в администрации Приозерского района, к 10 утра 14 мая в Приозерске без электроэнергии остаются около 10 тысяч человек, обесточена половина города. Основные соцобъекты запитаны от дизель-генераторных установок, детсады и школы сегодня не открылись.

- Авария произошла около 5:20 утра, насосы встали, весь Приозерск был без электричества и воды. С 9 утра город с водой, 91 трансформаторную подстанцию уже подключили, - уточнили в администрации.

Помимо Приозерска, с ресурсом были проблемы в Моторном, Ларионово, Судаково, Починке и Бурнево, сейчас эти населенные пункты запитаны.

В Ленэнерго уточнили, что работает 11 бригад, причина технологического нарушения – возгорание на кабельной линии. В комитете по ТЭК уточняли, что возгорание произошло вблизи подстанции "Приозерская" в результате короткого замыкания. Причина именно технологическая.

Тем временем прокуратура начала проверку по факту прекращения подачи электроэнергии в Приозерском районе. На момент проверки пожар на подстанции был полностью потушен.

Напомним, утром 14 мая произошло аварийное отключение 170 трансформаторных подстанций из-за возгорания кабеля на подстанции "Приозерская". Аварию обещают устранить к середине дня.