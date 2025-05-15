В Астрахани прошла закладка двух сухогрузов проекта RSD81

15 мая в Астрахани на Судостроительно-судоремонтном заводе им. Ленина (ССЗ им. Ленина) на класс Российского морского регистра судоходства (РС) состоялась закладка двух сухогрузов проекта RSD81. Об этом говорится в сообщении классификационного общества.



Как уточняют в РС, в настоящий момент на мощностях предприятия в постройке находятся 10 судов этого проекта. Техническое наблюдение в процессе постройки осуществляют специалисты Астраханского филиала РС.



Напомним, серия сухогрузов проекта RSD81 строится по заказу "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного флота России с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Закладка двух первых сухогрузов проекта RSD81 состоялась на ССЗ им. Ленина 27 марта 2025 года. Завершить серию планируется к концу 2026 года.



Универсальное сухогрузное судно проекта RSD81 – справка



Символ класса – KM⍟ Ice2 (hull; machinery at d<=5.15 m) R2 AUT1-C LI BWM(T) CONT (deck, cargo holds Nos.1,2) DG (bulk, pack) DE-Tier III General dry cargo ship

Длина – 141 м

Ширина – 16,98 м

Вместимость грузовых трюмов – 13 295 куб. м