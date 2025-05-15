В Нижнем Тагиле построят крытый каток с искусственным льдом за 522 млн рублей

Строительство крытого катка с искусственным льдом проведут в г. Нижний Тагил, на ул. Красноармейской, сообщает RosTender.info. Исполнителя определят при помощи открытого аукциона. Поучаствовать можно до 22 мая.

Крытый каток с искусственным льдом предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой для детей. Планировочное здание разделено на однопролётное помещение крытого катка с искусственным льдом и административную часть с техническими помещениями. В здании будут располагаться кабинет врача, заточка коньков и подгонки клюшек, прокат коньков, тренерская с душем, четыре раздевальные на 25 человек с душевыми, гараж для машины по уходу за льдом и иные помещения. Окончание всех строительно-монтажных работ — 10.12.2026 года. Местный бюджет на строительство потратит 522 млн рублей.