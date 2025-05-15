Заявления Сергея Цивилева для прессы по итогам российско-малайзийских переговоров в Кремле

Россия готова наращивать поставки угля в Малайзию. Это предложение поддерживается с обеих сторон.

В 2024 году Россия поставила в Малайзию порядка 5 млн тонн нефтепродуктов.

«Мы готовы наращивать экспорт, и компании наших стран будут работать над этим вопросом», - подчеркнул Министр энергетики РФ.

В ходе переговоров обсуждались предложения по поставкам в Малайзию российского СПГ, а также участие российских компаний в развитии газовой инфраструктуры страны. Речь идет о принимающей и трубопроводной инфраструктуре и газовых хранилищах.

«Задачи российских и малайзийских компаний вместе на условиях взаимовыгодного сотрудничества искать варианты реализации этих идей», - отметил Глава Минэнерго России.

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