На Артёмовской ТЭЦ началась реконструкция градирни

Артёмовская ТЭЦ (АТЭЦ) АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу РусГидро) приступила к реконструкции градирни №3 в рамках программы повышения надёжности станции. Это гидротехническое сооружение является важным элементом теплоэнергетического комплекса энергообъекта.

Градирни предназначены для охлаждения оборотной воды, используемой в процессе производства электроэнергии и тепла, и представляют собой высокие башни, внутри которых размещены распределительные устройства и сопла.

«Поток воздуха с нижней части оболочки за счёт естественного перепада высот циркулирует, обеспечивая эффективное охлаждение даже при высоких температурах окружающей среды. Вода подается на лучи водораспределения и сопла, затем каплями падает вниз на оросители и охлаждается за счёт встречного потока воздуха. Охлаждённая вода по самотечным каналам возвращается на повторное использование», – объясняет заместитель главного инженера по эксплуатации Артёмовской ТЭЦ Сергей Сериков.

Со временем оборудование градирни подвергается износу, старению материалов и коррозии, что негативно сказывается на эффективности работы всей системы энергоснабжения предприятия. Поэтому своевременная реконструкция градирни с полной заменой устаревшего оборудования является необходимым мероприятием.

«На градирне №3 уже проведено техническое обследование состояния существующих конструкций и оборудования. Это позволило определить степень износа и составить детальный проект реконструкции, включающий выбор оборудования и материалов», – сообщает заместитель главного инженера по ремонтам Артёмовской ТЭЦ Андрей Лещенко.

В настоящий момент ведётся демонтаж изношенных конструкций. Далее планируется проведение замены оросительной системы и восстановление бетонной оболочки. Завершающим этапом реконструкции станет проведение пусконаладочных работ и проведение приёмо-сдаточных испытаний.