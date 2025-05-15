На Чиркейской ГЭС заменили первый гидроагрегат

На Чиркейской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Северного Кавказа, завершена замена первого гидроагрегата из четырех, установленных на ГЭС. Работы выполнены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Старый гидроагрегат мощностью 250 МВт заменен на новый – мощностью 275 МВт. Поставщик оборудования – компания АО «Силовые машины». Гидроагрегат со станционным номером 2 эксплуатировался с сентября 1975 года и отработал почти 50 лет. Новое оборудование изготовлено в России, имеет улучшенные технические характеристики, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью.

Модернизация Чиркейской ГЭС не ограничивается заменой гидроагрегатов. Одновременно введены в работу силовой трансформатор мощностью 360 МВА и трансформатор собственных нужд, обновлено оборудование распределительного устройства 15,75 кВ.

Чиркейская ГЭС на реке Сулак мощностью 1 000 МВт входит в состав Дагестанского филиала РусГидро. Арочная плотина ГЭС высотой 232,5 метра – вторая по высоте в России. Первый гидроагрегат Чиркейской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1974 году.

Проект комплексной модернизации станции разработан входящим в Группу РусГидро институтом «Ленгидропроект». Он предусматривает замену всех гидроагрегатов, силовых трансформаторов, электротехнического, гидромеханического и вспомогательного оборудования. Мощность Чиркейской ГЭС после модернизации увеличится на 10% – с 1 000 до 1 100 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 653,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 148 гидротурбин и 156 генераторов, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.